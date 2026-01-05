住宅金融支援機構が5日発表した長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の1月の適用金利は、返済期間21年以上の最低金利が2.08％に上がった。2％を超えるのは現行制度になった2017年10月以降初めて。長期金利上昇が影響した。