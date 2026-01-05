大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）を控えた５日、横綱審議委員会（横審）の稽古総見が国技館で行われた。大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）は昨年秋場所に右ひざを負傷して途中休場。故障明けで臨んだ九州場所は８勝７敗の成績で終えた。この日は横綱豊昇龍（２６＝立浪）、新大関安青錦（２１＝安治川）と手合わせ。１２番取って４勝８敗ながら、力強く前に出て豊昇龍を押し出す場面もあった。稽古後の琴桜は「自分の