大相撲初場所（１１日初日）を控えた５日、東京・両国国技館で横綱審議委員会（横審）による稽古総見が行われた。横綱大の里（２５＝二所ノ関）は小結王鵬（２５＝大嶽）、幕内平戸海（２５＝境川）と計１１番取って８勝３敗だった。稽古を終えて大の里は「横綱大関たちとはできなかったけど、しっかり体を動かせたと思う。また明日からしっかりやっていきたい」と振り返った。平戸海を指名した理由について「動きのいい相手