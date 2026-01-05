大相撲初場所（１１日初日）を控えた５日、東京・両国国技館で横綱審議委員会（横審）による稽古総見が行われた。横綱豊昇龍（２６＝立浪）は新大関安青錦（２１＝安治川）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）と１７番取って１２勝５敗だった。稽古後に豊昇龍は「動きを確かめて、いろいろ試してみたけど、いい感じに稽古ができたと思う」と納得の表情を浮かべた。左膝にはテーピングを巻いていたが「大丈夫。本当は（テーピングを