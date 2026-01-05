俳優・三浦翔平が和装ショットを公開した。４日までにインスタグラムを更新。「明けましておめでとう御座います２０２６年も自分らしく頑張りたいと思います！！！皆さんにとって素敵な一年になりますように！！」とつづり、和風な庭園を背景に黒の和服を身にまとった姿を披露した。この投稿にファンからは「あけましておめでとうございます翔平くんにとって良い１年になりますように」「しょへにとって良い１年になり