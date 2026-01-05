【モデルプレス＝2026/01/05】3人組バンド・Awesome City Clubが、3月31日をもって活動休止することが分かった。【写真】Awesome City Club、華やか衣装で圧巻パフォーマンス◆Awesome City Club、3月末で活動休止へAwesome City Clubは、デビュー10周年イヤーを走り終える2026年3月31日を以て、活動を休止することを発表。また、休止前最後の作品として、連続リリース企画10作目となる「群鳥（ぐんちょう）」を含んだ約4年ぶりの