【モデルプレス＝2026/01/05】元NMB48でモデルの村瀬紗英が1月4日、自身のInstagramを更新。山口県を訪れた様子を公開した。【写真】28歳元48グルメンバー「彼女感すごい」黒タイツ美脚コーデ◆村瀬紗英、美脚ライン輝く冬コーデ披露村瀬は「初下関」「初瓦そばでした」とつづり、山口県を訪れた際の写真を複数枚投稿。朱塗りの鳥居がずらりと連なる場所で撮影された写真には、チェック柄のコートに黒のタイツとショートブーツを合