2026年はどうなる！？携帯電話会社などの年頭所感を紹介昨年「2025年」は引き続いて日本では為替変動（いわゆる「円安」）の影響などによって食品や日用品などの値上げがさらに続き、スマートフォン（スマホ）やタブレットでは高性能な高価格帯製品を中心に価格高騰が常在化し、NTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンクといった移動体通信事業者（MNO）を中心に料金プランや各種手数料の値上げなども実施され、さらに