2025年は私にとって転換期となりました。70歳を迎え、ゆっくりしたいと考えていた最中、紅麹問題で揺れる当社の会長に就任することになったからです。 もともと当社の強みに、「『あったらいいな』をカタチにする」開発力やマーケティング力があります。25年は京セラ創業者・稲盛和夫さんの教えを、経営幹部を中心に１人ひとりが自ら考え、行動し、責任をとるという経営者意識を育てる１年でした。26年も引き続き人づく