5日は二十四節気のひとつ「小寒」です。寒さが本格的に始まる時季とされ、諏訪湖では御神渡りの観察が始まりました。5日朝の諏訪湖。諏訪市豊田地区にある舟渡川河口で今年も、市内の八剱神社の宮司たちが御神渡りの観察をスタートしました。凍った諏訪湖の湖面にできた亀裂と氷のせり上がりが筋となり、神の通り道とも言われる御神渡り。毎年小寒から観察が始まり、その記録は室町時代の1443年から残されています。一方で近