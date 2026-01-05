八十二銀行と長野銀行が合併して誕生した「八十二長野銀行」が5日、営業初日を迎えました。合併に伴い、ロゴも一新した八十二長野銀行。宮里記者「午前9時です。八十二長野銀行としての第一歩、営業初日が始まります。」営業初日の5日は職員が揃いの法被を着て接客しました。八十二長野銀行の預金残高は9兆5220億円。店舗数は出張所を除くと117店舗となります。八十二長野銀行松下正樹頭取「地域の活性化に向けてどう取り組ん