ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）はきょう5日から、俳優の木戸大聖が出演する『ユニ春』新CMを公開する。テーマソングには、ピアノトリオバンド ・Omoinotakeによる書き下ろしの新曲「Wonderland」が採用された。【画像】大興奮！楽しそうに絶叫する木戸大聖USJは毎年好評の春の学生応援キャンペーン『ユニ春』を、30日から4月5日の期間限定で開催する。本キャンペーンでは、学生限定チケットをはじめ、