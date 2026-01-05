石井亮次アナウンサー（48）がMCを務めるCBC・TBS系「GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）が、関東・関西・名古屋3地区で年間視聴率1位を獲得した。2025年（1月〜12月）の年間平均視聴率で個人全体2・4、世帯4・7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）となり、NHKを含む同時間帯で前年に続き、年間平均視聴率トップとなった。関西地区の年間平均視聴率は個人全体2・4％、世帯4・8％（ビデオリサーチ調べ、関西地区）となり、20