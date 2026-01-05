櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集「まつりの時間」（1月20日に幻冬舎から発売）のトラムカットが5日、公開された。お気に入りだという青のボーダーのニットに身を包み、トラムを楽しんでいる1枚。現地では通勤などに使われているトラムを、幸運にも貸し切りで撮影できたという。本作の撮影はニュージーランドのオークランドとロトルアで行い、かわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊となっている。松田は「写真集は夢だ