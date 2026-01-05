【週刊プレイボーイ3＆4号】 1月5日発売 価格：紙版650円、デジタル版550円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ3＆4号」を1月5日に発売した。価格は紙版が650円、デジタル版が550円。 表紙と巻頭グラビアは溝端葵さんが登場。そのほか、井口裕香さん、竹中知華さんらのグラビアも掲載される。 【溝端 葵さん】 （C）細野晋司／集英社 【天羽希純さん