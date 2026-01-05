【田中美久3rd写真集（仮）】 3月9日 発売 価格：3,100円 【拡大画像へ】 集英社は、田中美久さんの3rd写真集を3月9日に発売する。価格は3,100円。 俳優、タレントとして地位を確立しつつある“令和のグラビアヴィーナス”こと田中美久さんが“みくの日”でもある3月9日に自身の3作目となる最新写真集を発売する。 今作のロケ地はユーラシア大陸最西端の