鹿島アントラーズは5日、明治安田J1百年構想リーグのトップチーム体制を発表した。クラブOBで昨年は鹿島アントラーズジュニアユースを担当していた佐藤昭大GKコーチがトップチームのアシスタントGKコーチに就任。選手背番号も発表され、FWエウベルが18番から17番に、DF溝口修平が28番から16番になった。プロ契約を締結した現高校2年生FW吉田湊海は30番、DF元砂晏翔仁ウデンバは35番を背負う。以下、全選手の背番号1 GK 早川