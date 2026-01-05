京都サンガF.C.は5日、FW平賀大空(20)がモンテディオ山形へ育成型期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までで山形と対戦する公式戦には出場できない。下部組織出身の平賀は昨年のJ1で11試合1得点。U-20日本代表としてU-20ワールドカップにも出場した。京都を通じて「3年間、応援していただきありがとうございました。自分の未来のサッカーキャリアのために決断しました。京都サンガF.C.にはたくさんの恩があり