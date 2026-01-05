ファジアーノ岡山は5日、4選手の契約更新と期限付き移籍加入中の2選手の期間延長を発表した。契約更新したのはFWルカオ、FW高橋旺良、FW末宗寛士郎、DF千田遼。 グアビラ(ボリビア)から期限付き移籍加入中のFWユウト・バイゴリアとレッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル)から期限付き移籍加入中のFWウェリック・ポポは百年構想リーグ期間中の加入期間延長となる。なおジュビロ磐田へ期限付き移籍していたFWブラウンノア賢信は