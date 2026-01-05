MLB¤¬1·î4Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½êÂ°¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤¬¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¡¢¡ÖÂçÃ«¤òÅÝ¤»¤ëµåÃÄ¡×¤Î´õË¾³ð¤¨¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¹ç°Õ ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¥Õ¥¡¥ó´üÂÔ¤Î°ìÊý¡Ö¥á¥¸¥ãー¤ÏÎäÀÅ¡×¤ÎÀ¼¤â MLB¤Ï¡ÖBlue Jays, 1B/3B Kazuma Okamoto reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman.¡×¤ÈÅê¹Æ¡£