俳優・アーティストのんが自身のInstagramを更新し、藤井聡太竜王・名人との2ショットを披露した。 【写真】将棋盤を挟んで、姿勢良く向かい合うのんと藤井聡太竜王・名人 ■女性棋士を目指す役を演じたのんが藤井聡太竜王・名人と対談＆対局 ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』で“史上初の女性棋士”を目指す国見飛鳥を演じたのん。 『MISS KING / ミス・キング』と『将棋チャンネル』の特別対局企画