【その他の画像・動画等を元記事で観る】 すりぃが、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「CATCH!!!」を1月5日にリリースした。併せて、自身が主催するライブのゲストアーティストを発表。また、同曲を収めた2年ぶりとなるパッケージ作品『CATCH!!! -EP』が、2月25日にリリースされることも決定した。