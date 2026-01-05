長崎市の魚市場では新春恒例の初競りが行われ、朝から活気にあふれました。 5日午前5時、威勢のいい掛け声で始まった今年の初競り。 長崎魚市場の入荷量は約150トンと去年と比べて減ったものの、マダイやミズイカなどが高値で取り引きされ、幸先良いスタートとなりました。 （長崎魚市 総務部企画課 山内 一馬 係長） 「年始にしけ模様だったため入荷量は昨年より少ないが、競り取り引きに関しては