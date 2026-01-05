誰かを好きになると、つい恋が中心になってしまうもの。でも、恋“だけ”に夢中になると、自分の気持ちが相手任せになりやすく、関係が不安定になることになりかねません。実は、恋以外にも夢中になれるものがある女性ほど、恋がうまくいきやすいんです。恋以外の時間も満たせる女性は魅力が増す仕事でも趣味でも、学びでも、友達との時間でも。自分が熱中できるものがある女性は、自分のメンタルを自分で支えられる力があります。