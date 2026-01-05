３日に日本テレビ系で放送された「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走」（箱根駅伝）復路の世帯平均視聴率が３０・２％（関東地区、以下同）だったことが５日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人は１８・４％。大会は青山学院大が総合優勝を果たし、今回も含めて制した計９大会で初めて３０％を超える数字が出た。やはり青学大が制した２日の往路は世帯２８・５％、個人１７・０％だった。今回、大会史上初めて達成し