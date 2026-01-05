Windows XPからWindows 11までの6世代を、同一スペックのPCにインストールしてさまざまな速度やベンチマークを行って比較した動画を、Windowsに関するさまざまなレビューやベンチマークを取り上げるYouTubeチャンネル・TrigrZoltが公開しています。Windows XP vs Vista vs 7 vs 8.1 vs 10 vs 11 | Speed Test - YouTube比較されるOSは左からXP(64bit)、7、Vista、8.1、10、11です。使用されたPCはLenovo ThinkPad T420で、CPUは第2