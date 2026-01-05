藤井流星が主演し、七五三掛龍也が共演する2026年1月10日スタートのドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）より、共演キャストとして、松下由樹、武田玲奈、大原優乃、草川拓弥、古屋呂敏、なえなの、鈴木愛理の出演が発表された。【写真】藤井流星＆七五三掛龍也、ヒロイン・井桁弘恵の『ぜんぶ、あなたのためだから』ビジュアル原作は、気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年3月