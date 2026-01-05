Awesome City Clubが、デビュー10周年イヤーを走り終える2026年3月31日を以て活動を休止することになった。休止前最後の作品として、連続リリース企画10作目となる「群鳥（ぐんちょう）」を含んだ約4年ぶりのオリジナルフルアルバム『Cheers to 10!!』を1月30日に配信リリースする予定。 以下、atagi、PORIN、モリシー3人からのコメントだ。◆◆◆このたび、Awesome City Clubとしての活動を休止する事にしまし