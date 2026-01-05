モデル・佐田真由美が、5日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】佐田真由美48歳が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」水着ショットも魅力的（6枚）2008年10月に結婚、2009年4月には第1子となる長女を、2010年11月に第2子となる次女を出産している佐田。昨年8月には48歳を迎えており、SNSではトレーニングに励む姿や、美しさあふれる近影を度