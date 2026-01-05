Hey! Say! JUMPの新曲「traveler」 が、1-3月期 日本テレビ『ぶらり途中下車の旅』テーマソングに決定した。本作は、“たまには寄り道して⾃分たちらしく⼈⽣を共に歩んでいこうよ！”というメッセージを込めた、旅路にぴったりなピースフルナンバー。穏やかで明るく、ノリやすいテンポ感で、皆さんの人生という旅路に寄り添う、Hey! Say! JUMPらしい優しい楽曲に仕上がっている。「traveler」は、2月11日 発売