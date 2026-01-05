10-FEET主催による⼤型フェス＜京都⼤作戦2026＞の開催が発表となった。2026年は7⽉4⽇(土)および5⽇(日)の2⽇間、京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージにて開催される。出演アーティスト等の詳細は後⽇発表される予定だ。この開催発表と同時にアナウンスされた“超最速0次チケット受付”は、京都⼤作戦会員“はんなり会”の年額会員限定で本日1Һ