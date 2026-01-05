巨人は５日、ジャイアンツＵ１５ジュニアユースの片岡保幸監督、荻野忠寛コーチ、巨人女子チームの田中美羽外野手、清水美佑投手の４人を今月６日から１４日までの９日間、中米・ニカラグアに指導者派遣すると発表した。スポーツ振興を通じた国際貢献を目的として、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）と締結した連携協定に基づく派遣。現地ではＵ２３、Ｕ１５の男子代表や女子チーム代表などを対象としたクリニックを行う。