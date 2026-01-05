立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が、透明な「塩だし」に挑戦するキャンペーン「塩そば」シリーズの新商品「紅生姜（ショウガ）天とふわふわ玉子の塩そば」と、「海鮮塩そば」の2種を1月5日から期間限定で販売します。【写真】ヤバイ！おいしそうな「海鮮塩そば」もチェック！同キャンペーンは、丹有樹社長の悲願として開発が進められた企画。2025年2月に第1弾として「塩そば」が登場、同年7月に第2弾として冷やし仕様