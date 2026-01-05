県木のアカマツから着想を得たデザインを採用ファジアーノ岡山は1月5日、百年構想リーグにて使用するユニフォームデザインが決定したと発表した。ユニフォームサプライヤーは2010年から引き続き株式会社ウインスポーツと契約し、「PENALTY（ペナルティ）」ブランドのウェアを着用する。コンセプトには「RISE AS ONE」を掲げた。デザインは岡山の県木である「アカマツ」から着想を得ている。針葉樹特有のシャープな葉の形を取