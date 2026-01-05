5日午前6時半、長野県長野市の長野地方卸売市場では新春の初市が行われました。1年の商売繁盛を願う「祝セリ」では三重県産の本マグロ3キロやマダイ、広島県産のカキなどが入った特別なセットがご祝儀価格の3万円で競り落とされました。去年は海水温の上昇が原因とみられる水揚げ量の減少から、年末に日本産のサケやブリなどの価格が1.5倍から2倍に上昇し、この高値傾向はしばらく続きそうだということです。魚は今週から週明けに