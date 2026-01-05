静岡市役所で4日朝、「仕事始めの式」が行われ、難波市長が「2026年は大きな変化の年になる」と職員に向け年頭のあいさつをしました。4日、静岡市役所で行われた「仕事始めの式」には、市の職員ら36人が出席しました。式の中では難波喬司市長が、幹部職員に向けて、年頭の挨拶をしました。（難波喬司市長）「2026年はいよいよ大きな変化の年になると思いますが、大変だと思いますけど苦しい中でこそ新しい楽しみや結果が出る喜びも