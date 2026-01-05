正月休みのＵターンラッシュがピークを迎え、３日、ＪＲ宇都宮駅ではふるさとや旅行先から戻る人で混雑しました。 ３日午後１時ごろのＪＲ宇都宮駅新幹線上りホームは、大きなキャリーケースを引きながら新幹線に乗り込む人たちや家族を見送る人たちの姿が見られました。 ＪＲ東日本によりますと、新幹線の上りは３日にピークを迎え、東北新幹線の自由席の乗車率は午後に上りのやまびこで１