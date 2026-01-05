今月１２日の成人の日を前に、県内の一部の市と町では３日、一足早く「二十歳の集い」が開かれ、出席した若者たちが人生の門出への決意を新たにしました。 華やかな振り袖やスーツ姿の若者たち。高根沢町では、進学や就職でふるさとを離れた若者たちが帰省するこの時期に合わせて「二十歳の集い」を開いていて、３日は対象のおよそ６８％にあたる２２９人が式典に臨みました。 ことしののテーマは「黎明」でコロナ禍