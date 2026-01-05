アメリカ・大リーグのアストロズは２日、プロ野球・西武から今井達也投手を３年契約で獲得したと発表しました。 現地メディアによりますと、契約は総額５４００万ドル日本円でおよそ８４億７８００万円で、出来高により最大６３００万ドルになるということです。また１年目と２年目のシーズン後には契約を破棄できる条項も付きました。 アストロズは２０１７年と２２年にワールドシリーズを制覇した強豪