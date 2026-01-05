３日、栃木市の住宅に男２人が押し入り、この家に住む５２歳の男性を殴るなどして逃走しました。 警察は強盗傷害事件として捜査を進めています。 ３日午後９時ごろ、栃木市岩舟町に住む５２歳の無職の男性から「知らない人が家に入ってきてけがを負わされた」と消防に通報がありました。 栃木警察署によりますと、部屋でテレビを見ていた男性が物音に気づき見に行ったところ、家の中で男２人と鉢合わせになり、男２人は男性の顔