◇アフリカ選手権(日本時間5日、モロッコ)アフリカ王者を決めるアフリカ選手権はノックアウトステージが始まり、ラウンド16が行われています。カメルーンは序盤南アフリカに防戦を強いられていましたが、前半34分ジュニオール・チャマデウ選手がこぼれ球に対応し先制点を決め、試合の流れをつかみます。さらに後半開始直後にカメルーンがダイビングヘッドで2点目を決めると、南アフリカに1点を献上してしまいますが攻撃の手を緩め