日光二荒山神社中宮祠では４日、室町時代から続くとされる新春恒例の伝統行事が行われました。 日光二荒山神社中宮祠に伝わる伝統行事「武射祭」は、その昔、男体山の神と群馬県・赤城山の神が争った際、弓の名人の子孫に助けられ、男体山の神が勝利したという伝説にちなんだものです。 その歴史は室町時代までさかのぼると言われていて、「ヤー」という威勢のよいかけ声とともに、神職たちが赤城山の方角へ矢を放ちます。