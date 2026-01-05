正月三が日も過ぎ、いよいよ本格的な受験のシーズンを迎えました。栃木県内の私立高校では４日を皮切りに入学試験が始まりました。 県内の私立高校のトップを切って入学試験が行われたのは、宇都宮短期大学附属高校です。 ４日、宇都宮は冷え込み、午前６時２０分にマイナス３．６度を観測。受験生は白い息を吐きながら、続々と校舎に入っていきました。 入学試験は午前９時１０分に国語の科目から始まり、数学、英語、理