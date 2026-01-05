“ホテル密会問題”で前の市長が辞職したことに伴う前橋市長選挙が、きょう告示されました。これまでに5人が立候補を届け出ています。部下の既婚男性とラブホテルで密会していた問題で、市長だった小川晶氏（43）が辞職したことに伴う前橋市長選挙。きょう告示され、これまでに再選を目指す小川氏のほか、弁護士の丸山彬氏（40）、元前橋市議の店橋世津子（64）氏、農業の高橋聡哉氏（66）、みどり市の元市議・海老根篤氏（78）の5