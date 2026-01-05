福岡市中央区の商業施設付近でアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の劇場スタッフら男女２人が刺された事件で、スタッフへの殺人未遂容疑で逮捕された福岡県糸島市の無職山口直也容疑者（３０）について、県警中央署は５日、女性に対する同容疑で再逮捕した。発表では、昨年１２月１４日午後５時頃、商業施設で、岡山県倉敷市のアルバイト女性（２７）の背中を包丁で刺し、約１か月の重傷を負わせた疑い。「女性が死んでも死ななく