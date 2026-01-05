領海警備などでは船隊の中枢として機能海上保安庁は2025年12月19日、ヘリコプター搭載型砕氷巡視船「そうや」の引き渡し式をJMU（ジャパンマリンユナイテッド）横浜事業所磯子工場で実施しました。配備先は北海道の釧路海上保安部（第一管区海上保安本部）で、同月28日に初めて入港しました。【写真】船橋やヘリ格納庫も 最新巡視船「そうや」内外をイッキ見！同船は、47年間にわたって活躍した先代「そうや」に代わって、北太