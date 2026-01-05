深夜1時半、パパさんが帰宅すると、ドアにロックが！困っているところにやってきた大型犬に「ママ呼んできて」とお願いすると……。まさかの展開がTikTokで10万再生を突破するほど話題になり、「メッチャ賢いやん！」「ちょっと寝ぼけてるのかな」「可愛すぎて何回もリピートしてみてます」といった声が寄せられました！ 【動画：深夜1時半、鍵がかかり家に入れない男性→大型犬に『ママ呼んできて』とお願いした結果…】