ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。おせちの残りはリメイクして美味しく頂きましょう！豪快な見た目と斬新な組み合わせで人気の揚げサンド専門店Age.3風にアレンジ。今回は、繁栄と長寿の象徴きんぴらごぼうと、まめに過ごせるよう願いを込めた黒豆を使った揚げサンドのレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら揚げサンドを作るのにかかる時間各約20分揚げサンドのカロリーきんぴらと卵サラダの揚げサ