ダイソーの「汚れをかき取るかたやわクロス」は、網目構造が汚れをしっかりキャッチする進化系掃除グッズ。独自の「かたやわ生地」が、スポンジでは届かない隙間や、しつこいこびりつき汚れに密着してかき取ります。水切れ・泡切れバツグンで衛生的に使える、キッチン周りの救世主をレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：汚れをかき取るかたやわクロス（2枚）価格：￥110（税込内容量：2枚販売ショップ：ダイ