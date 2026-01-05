エイチ・アイ・エス（HIS）は、「初夢フェア2026」で、海外航空券割引クーポンの配布を開始した。燃油サーチャージや諸税を除く航空券代金が70万円以上で20,260円、50万円以上で15,000円、30万円以上で1万円、10万円以上で5,000円、1万円以上で3,000円が割引となる。予約期間は1月4日午前11時から14日正午まで、出発期間は1月5日から11月30日まで。1予約1グループにつき1つのクーポンのみ利用が可能で、株主優待との併用はできない